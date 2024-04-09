В поисках грунтовых дорог навигатор сойдёт с ума: Президент Молдовы опять собралась в Гагаузию

«Майя Санду, не приходя в сознание после заочной обструкции во время предыдущей поездки через Гагаузию, решила податься на юга снова. Теперь она будет совещаться в Комрате с примарами и главами деконцентрированных служб, пишут коллеги с gagauznewsmd. Так и запишем: пока башкан Гагаузии ездит в Москву и продолжает договариваться о помощи жителям автономии — любой помощи, которая возможна в условиях денацификации Украины — президент Молдовы хочет подчинить своей воле примарский корпус, бойкотируя законно избранного руководителя автономии».
Визит президента в Комрат состоится 10 апреля. В конференц-зале местного университета Санду проведет встречу с мэрами из Гагаузии и руководителями региональных служб.
По данным Бюро госканцелярии в Комрате, встреча будет носить «рабочий характер», неясно, смогут ли участвовать в мероприятии СМИ.
Коллеги по Телеграмм пишут, что Майя Григорьевна пытается внести раскол между Исполкомом и мэрами, чтобы изолировать башканат. Парламентская комиссия не справилась с этой задачей, и теперь Санду приходится исправлять ошибки своих сообщников.
А ближе к президентским выборам, Гуцул попытаются отстранить от должности.