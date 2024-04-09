Жилищный комитет Петербурга возглавил Удод

«Вчера был мой последний день работы в Жилищном комитете. Но я ухожу с чувством полноценно выполненной работы. Я надеюсь, что этот тренд сохранится, преобразования будут продолжены», — написал Зотов у себя в соцсетях.
Денис Удод занимал посту замглавы Жилищного комитета. Он отвечал за капремонт и следил за аварийным фондом.
Врио председателя Жилищного комитета 49 лет. Он родился в Хабаровске и учился в Дальневосточном государственном университете путей сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». В этом вузе Денис Удод получил специальность менеджера. Также он проходил службу в Управлении ФСБ по Хабаровскому краю. В 2015 году был назначен главой Хабаровского района Хабаровского края. В 2020 году возглавил министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти в первую неделю года случилось 180 коммунальных аварий.