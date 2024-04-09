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Жилищный комитет Петербурга возглавил Удод

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля, Федералпресс. Временно исполняющим обязанности председателя Жилищного комитета Петербурга стал Денис Удод, об этом сообщается на сайте правительства Петербурга. С 2021-го по 2024 год должность председателя ведомства занимал Олег Зотов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Вчера был мой последний день работы в Жилищном комитете. Но я ухожу с чувством полноценно выполненной работы. Я надеюсь, что этот тренд сохранится, преобразования будут продолжены», — написал Зотов у себя в соцсетях.

Денис Удод занимал посту замглавы Жилищного комитета. Он отвечал за капремонт и следил за аварийным фондом.

Врио председателя Жилищного комитета 49 лет. Он родился в Хабаровске и учился в Дальневосточном государственном университете путей сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». В этом вузе Денис Удод получил специальность менеджера. Также он проходил службу в Управлении ФСБ по Хабаровскому краю. В 2015 году был назначен главой Хабаровского района Хабаровского края. В 2020 году возглавил министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти в первую неделю года случилось 180 коммунальных аварий.