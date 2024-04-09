Жилищный комитет Петербурга возглавил Удод

Врио председателя Жилищного комитета 49 лет. Он родился в Хабаровске и учился в Дальневосточном государственном университете путей сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». В этом вузе Денис Удод получил специальность менеджера. Также он проходил службу в Управлении ФСБ по Хабаровскому краю. В 2015 году был назначен главой Хабаровского района Хабаровского края. В 2020 году возглавил министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.