Токаев поблагодарил казахстанцев

По моему поручению Республиканский штаб во главе с премьер-министром принимает решительные меры по минимизации последствий чрезвычайной ситуации. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы. Как было сказано в моем специальном обращении к соотечественникам, ни один человек не останется без внимания и заботы. Борьба против стихии продолжается.