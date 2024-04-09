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Губернатор взял на личный контроль работы по отведению грунтовых вод в Мясниковском районе

Ростовская область, 9 апреля 2024. DON24.RU. Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял на контроль работы по отведению грунтовых вод в хуторе Ленинаван Мясниковского района.

Источник: Don24.ru

Также глава региона поручил профильным ведомствам разработать предложения по проведению гидрологических изысканий для защиты от подтопления всех территорий Ростовской области. Об этом донской глава написал в своем телеграм-канале.

«Увидел в СМИ обращение жителей Ленинавана, которые просят вмешаться и ускорить работы по отведению грунтовых вод в их населенном пункте. Созвонился с автором обращения Татьяной Павленко. Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову во взаимодействии с главами администраций Ростова-на-Дону и Мясниковского района с выездом на место определить сроки выполнения работ и не позднее 10 апреля доложить мне предложения. Вопрос взял на контроль», — написал Василий Голубев.

Он напомнил, что тема подтопления различных территорий региона стала актуальной в прошлом году. Ряд мер для решения проблемы по Батайску уже принят. Городу направили средства на закупку спецтехники и расчистку каналов. Теперь необходимо решить данный вопрос в пределах всей области.