Губернатор взял на личный контроль работы по отведению грунтовых вод в Мясниковском районе

«Увидел в СМИ обращение жителей Ленинавана, которые просят вмешаться и ускорить работы по отведению грунтовых вод в их населенном пункте. Созвонился с автором обращения Татьяной Павленко. Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову во взаимодействии с главами администраций Ростова-на-Дону и Мясниковского района с выездом на место определить сроки выполнения работ и не позднее 10 апреля доложить мне предложения. Вопрос взял на контроль», — написал Василий Голубев.