Губернатор взял на личный контроль работы по отведению грунтовых вод в Мясниковском районе

Также глава региона поручил профильным ведомствам разработать предложения по проведению гидрологических изысканий для защиты от подтопления всех территорий Ростовской области. Об этом донской глава написал в своем телеграм-канале.
«Увидел в СМИ обращение жителей Ленинавана, которые просят вмешаться и ускорить работы по отведению грунтовых вод в их населенном пункте. Созвонился с автором обращения Татьяной Павленко. Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову во взаимодействии с главами администраций Ростова-на-Дону и Мясниковского района с выездом на место определить сроки выполнения работ и не позднее 10 апреля доложить мне предложения. Вопрос взял на контроль», — написал Василий Голубев.
Он напомнил, что тема подтопления различных территорий региона стала актуальной в прошлом году. Ряд мер для решения проблемы по Батайску уже принят. Городу направили средства на закупку спецтехники и расчистку каналов. Теперь необходимо решить данный вопрос в пределах всей области.