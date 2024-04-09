Крымские десантники под Вербовым не пустили бронетехнику врага к передовой

— В последнее время техники выезжает достаточно мало — они уже боятся, так как техника уничтожается еще на подъезде. В основном это артиллерия: гаубицы, САУ. Все позиции знаем, все пристрелено, — рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Вираж».