Крымские десантники под Вербовым не пустили бронетехнику врага к передовой

Десантники из Феодосии уничтожили украинский БТР и сорвали ротацию противника под Вербовым в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Операция была проведена в районе села Вербовое. Разведчики, используя беспилотный летательный аппарат Supercam, обнаружили, что украинский бронетранспортер едет в сторону передовых позиций. Десантник-корректировщик немедленно передал координаты расчету противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Бойцы метким пуском ракеты уничтожили БТР. Таким образом российские военные не позволили противнику провести ротацию личного состава.
В Минобороны отметили, что два подразделения Новороссийской дивизии уничтожили бронеавтомобиль иностранного производства и личный состав до двух отделений.
— В последнее время техники выезжает достаточно мало — они уже боятся, так как техника уничтожается еще на подъезде. В основном это артиллерия: гаубицы, САУ. Все позиции знаем, все пристрелено, — рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Вираж».
Напомним, подразделение БПЛА морской пехоты Черноморского флота России уничтожило лодку ВСУ на Днепре. Операция была проведена на Херсонском направлении. После попадания FPV-дрона украинское судно ушло на дно реки.