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В СВР заявили, что в тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Источник: РИА "Новости"

«США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию. По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима», — отметили в пресс-бюро.

В СВР сообщили, что в случае согласия на такую «командировку» заключенным обещают полную амнистию «в расчете на то, что они никогда не вернутся назад». «Первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, — проинформировали в пресс-бюро. — Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация».

При этом процесс, по данным СВР, идет «не без проблем». «Тяжело идут переговоры с наркобаронами, без благословения которых ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями, опасаясь за жизнь — свою и близких. Главари банд стремятся подороже продать своих отморозков, ставя под угрозу исполнение американского замысла», — пояснили в пресс-бюро.

«Конечно же, перспектива очередного притока иностранных “солдат удачи” из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на многострадальные земли Русского мира вызывает тревогу. Однако планы американцев таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал. Администрация [президента США] Джо Байдена фактически расписывается в своем бессилии и в очередной раз демонстрирует нам несостоятельность вскармливаемого ею киевского режима», — резюмировали в пресс-бюро Службы внешней разведки.