В СВР заявили, что в тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину

В СВР сообщили, что в случае согласия на такую «командировку» заключенным обещают полную амнистию «в расчете на то, что они никогда не вернутся назад». «Первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, — проинформировали в пресс-бюро. — Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация».