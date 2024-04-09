Тимур Карагойшин снят с должности вице-министра промышленности

Причиной такого решения стало достижение Карагойшиным пенсионного возраста.
Карагойшин родился 9 апреля 1961 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», Университет технологии строительства, оценки и управления качества, квалификация — юрист-эксперт.
Был замглавы Жалпакталской районной администрации, директором Западно-Казахстанского областного центра лицензирования, замакима Уральска, советником акима ЗКО по строительству, советником ректора ЕНУ имени Гумилёва, гендиректором РГП «Госэкспертиза».