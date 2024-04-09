Глава Самарской области поблагодарил земляков за помощь жителям Оренбуржья

— Спасибо всем, кто откликнулся на беду, которую в эти дни переживают наши соседи — жители Оренбургской области. К сожалению, мы видим, какой ущерб уже нанесла и продолжает нести людям большая вода. И, конечно, в этой чрезвычайной ситуации самарцы вновь проявили лучшие качества — единство, сопереживание, взаимовыручку.