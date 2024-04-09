Глава Самарской области поблагодарил земляков за помощь жителям Оренбуржья

Во вторник, 9 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в своем обращении поблагодарил самарцев за оказанную помощь пострадавшим от наводнения жителям Оренбургской области.
— Спасибо всем, кто откликнулся на беду, которую в эти дни переживают наши соседи — жители Оренбургской области. К сожалению, мы видим, какой ущерб уже нанесла и продолжает нести людям большая вода. И, конечно, в этой чрезвычайной ситуации самарцы вновь проявили лучшие качества — единство, сопереживание, взаимовыручку.
Дмитрий Азаров также отметил «Дом дружбы народов» и его руководителя Игоря Бурова. Организация первой в области вышла с инициативой отправки гуманитарной помощи в соседний регион. Первый груз с питьевой водой, предметами детской гигиены и другими необходимыми вещами был отправлен 8 апреля.
Сбор помощи ведется на базе «Дома дружбы народов» (г. Самара, ул. Воронежская, 7, телефон 8−846−995−12−39), а также в региональном пункте сбора (г. Самара, Волжское шоссе, 112, Агропарк, терминал Е (ворота 13 или 14), телефон 8−927−705−90−03). Полученная помощь будет централизованно доставлена в районы Оренбургской области, пострадавшие от наводнения. Поддержку можно оказать и финансово, перечислив средства на счет Самарского отделения Российского Красного Креста.