В Крыму готовятся запретить «наливайкам» работать по ночам

До вступления в силу данного закона действовал запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях, если площадь заведения не превышает 20 квадратных метров. Теперь регионы могут ужесточить эти правила и ввести дополнительные ограничения по площади или даже полностью запретить торговлю алкоголем в таких заведениях.