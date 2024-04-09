В Крыму готовятся запретить «наливайкам» работать по ночам

«Подготовлен проект закона, сейчас он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия и согласования с Общественной палатой Крыма и общественным советом при минпроме. Мы предложили ввести ограничение работы так называемых “наливаек” с восьми вечера до десяти утра», — сказал руководитель ведомства.
По словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работает 75 таких заведений. Министр отметил, что при разработке законопроекта необходимо соблюсти баланс между позицией государства и интересами предпринимателя.
«Идут переговоры, мы собираем все позиции, в том числе общественности, чтобы вынести на рассмотрение парламента Крыма сбалансированный законопроект. Думаю, в течение месяца этот документ будет уже в Государственном совете», — добавил глава минпрома РК.
1 апреля вступил в силу закон о запрете «наливаек». Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.
До вступления в силу данного закона действовал запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях, если площадь заведения не превышает 20 квадратных метров. Теперь регионы могут ужесточить эти правила и ввести дополнительные ограничения по площади или даже полностью запретить торговлю алкоголем в таких заведениях.