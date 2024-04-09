Приднестровье выступает за продолжение переговоров, заявил глава республики

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.