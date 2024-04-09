В Кишиневе пройдет форум по вопросам приднестровского урегулирования

«Данным форумом по так называемой реинтеграции хотят узаконить меры давления на Приднестровье, экономический и политический шантаж. Сделать это нормой, понимаете? Дать карт-бланш на дальнейшую эскалацию конфликта. И те, кто задумали этот форум, не думают о мире, они думают об эскалации конфликта, я в этом глубоко убежден», — сказал Красносельский в интервью телеканалу «Первый приднестровский». Лидер Приднестровья также обратил внимание, что 11 апреля в Кишиневе состоится такая «тайная вечеря» — закрытый какой-то режим в продолжение данного форума. «Данным форумом, на мой взгляд, хотят окончательно растоптать формат “5+2”. Окончательно. Взять и растоптать. И сделать это показательно… Я предполагаю, там будут говорить не о мире. Но то, что это крест на переговорном процессе с Приднестровьем, — это да. На самом деле крест уже поставлен, они хотят его узаконить, а это очень опасно», — отметил Красносельской.