Лукашенко попросили расширить возможности для покупки сельхозтехники в лизинг. Что ответил Президент

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности поручил расширить возможности для приобретения сельхозтехники в лизинг, передает корреспондент БЕЛТА.

С такой просьбой к главе государства обратился председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Он доложил, что в настоящее время на сельхозпредприятиях столичного региона эксплуатируется более 25 тыс. единиц самоходной и прицепной техники. На гарантийном обслуживании находится 1302 единицы, или 5%. В 2022 году приобретено 1330 единиц отечественной техники, в 2023-м — 1256.



Наиболее востребованными в хозяйствах являются энергонасыщенные тракторы. Их в Минской области всего 1673, в том числе 146 — на гарантийном обслуживании, а 729 — эксплуатируются свыше 10 лет. «К сожалению, в этой категории техники у нас наибольшее количество отказов на одну единицу — 2,55 случая на каждую единицу, — сказал председатель Миноблисполкома. — Основные причины поломок в гарантийный период — выход из строя гидравлической системы (19%) и неисправность электрооборудования (17%)». По его словам, есть также нарекания по поводу качества кормоуборочных комбайнов.



Александр Турчин подчеркнул, что сельскохозяйственные организации региона очень заинтересованы в приобретении энергонасыщенных тракторов МТЗ 3522, потребность — около 150 единиц. Однако есть проблема с расчетами за такую технику: «Указ № 146 позволяет брать в лизинг технику на комфортных условиях — на семь с половиной лет под 2% годовых. Но после ужесточения подходов к рейтингованию сельхозорганизаций компанией “Промагролизинг” по Минской области порядка 70% сельхозпредприятий по их критериям являются неплатежеспособными, и они лизинговую технику брать не могут».



В этой связи председатель Миноблисполкома обратился к Президенту с просьбой вернуться к тому механизму финансирования при покупке техники, который существовал ранее, то есть чтобы решение принималось облисполкомом под его гарантии в случае невозврата лизинговых платежей предприятиями компенсировать их за счет бюджета.

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«Мы сегодня с удовольствием ежегодно готовы покупать МТЗ — именно энергонасыщенный трактор, который у нас работает круглый год — весенний сев, заготовка кормов, озимый сев, дальше органика, то есть он у нас круглый год в работе», — пояснил Александр Турчин.

Президент, выслушав губернатора, обратился с вопросом к премьер-министру Роману Головченко: «Чего вы в правительстве не собрались и не обсудили эти подходы и не внесли предложения?»



«Есть ваше требование: никакой массовой раздачи техники по стране быть не должно. У нас были случаи, особенно с Витебской и Могилевской областями, по накапливанию долгов, — пояснил руководитель правительства. — Сейчас ситуация с платежной дисциплиной улучшилась, но такие факты были, и они висели тяжелым бременем».



«То, о чем Александр Генрихович говорит, сейчас этот вопрос находится на площадке правительства в стадии решения, — продолжил Роман Головченко. — Но делать это на всю страну я считаю нецелесообразным. Это снижает требовательность и расхолаживает кадры. По Минской области вопрос решаемый».



«Вы огулом не раздавайте, — сказал на это Александр Лукашенко. — Если губернатор просит (определенное количество техники. — Прим. БЕЛТА), у него для этого есть средства (в лизинг взять), пусть берет. Но каждый год вы будете из бюджета забирать деньги (то есть в случае несвоевременной оплаты предприятиями, купившими технику в лизинг, финансирование области из госбюджета может быть уменьшено на сумму образовавшейся задолженности. — Прим. БЕЛТА). Поэтому пусть они думают, кому трактор отдать и за кого они будут платить, если хозяйства не рассчитаются».



«Этого, собственно, и добивались такими более жесткими методами», — отметил в свою очередь Роман Головченко.

Отдельный момент, на который обратил внимание глава государства, — это отношение к технике, ее обслуживание и соблюдение трудовой дисциплины. Такие сложные, дорогостоящие машины нужно отдавать в те хозяйства, где будут обеспечены соответствующие условия хранения, планового ремонта, обслуживания и эксплуатации. Примеры таких, можно сказать, образцовых мехдворов по стране есть, и Президент не раз ориентировал руководителей в регионах, чтобы они перенимали этот опыт. «Если этого нет, будут отказы и будет плохо работать, — предупредил Александр Лукашенко. — Абы кому эту технику не отдашь. Этот тракторок надо обслужить, посадить два человека на него (закрепить за ним конкретных работников. — Прим. БЕЛТА), и, как самолет летает, так и он будет работать круглые сутки. Вот как надо его эксплуатировать».

Президент еще раз сделал акцент на необходимости строго соблюдения дисциплины на всех уровнях — как со стороны работников, которые эксплуатируют технику, так и на более высоком уровне — руководителей хозяйств и регионов, которые должны и с подчиненных требовать, и сами проявлять ответственность в выполнении поставленных перед ними задач.

Позже на совещании тема производства и продажи отечественных тракторов поднималась также во время доклада министра промышленности Александра Рогожника. По его словам, есть проблема с реализацией данной продукции и большими складскими запасами. В прошлом году сельхозорганизациям страны была предложена особая программа — при оплате 20% стоимости тракторов предоставление рассрочки до двух лет на весь модельный ряд. Правда, эта программа не касается энергонасыщенной модели 3522, спрос на которую в настоящее время высокий.



В связи с этим Президент поставил задачу нарастить производство именно востребованной модели: «Надо было давно это делать».-0-

