«Шутить здесь нельзя». Лукашенко намерен в ближайшее время ознакомиться с результатами работы ВПК

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время намерен ознакомиться с результатами работы военно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил, подводя итоги совещания о состоянии и задачах развития промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.
«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками. Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры — коту под хвост», — подчеркнул Александр Лукашенко.