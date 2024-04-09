Глава Гагаузии заявила, что Путин пообещал поддержать регион

«К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он дает нам возможность и дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать. <…> Как бы власти Кишинева ни шли против Гагаузской автономии, Российская Федерация нас поддержит: поддержит и в экономическом аспекте, и в социальном аспекте», — подчеркнула она.