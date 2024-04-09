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«Наиболее востребованы слесари, водители, станочники, сварщики». Лукашенко сказал про дефицит кадров в Беларуси

Лукашенко назвал самые дефицитные кадры в Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о состоянии и задачах развития промышленности, которое состоялось 9 апреля, заявил про дефицит кадров в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства подчеркнул, что важны инвестиции, дисциплина, технологии, качество продукции, однако важнее всего — «кадры, кадры, и еще раз кадры».

— Высококлассный специалист решит любую проблему, недоучка загубит дело. Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците. Особенно рабочих.

По словам президента, сегодня в целом в Беларуси из 27 000 вакансий в обрабатывающей промышленности 23 000, или 85% приходится именно на рабочие специальности.

— Наиболее востребованы слесари, водители, станочники, сварщики, — заметил Лукашенко.

Лукашенко Александр