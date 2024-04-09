«100 маркетологов, а полугодовой запас на складах девать некуда». Лукашенко возмутился маркетинговой службой МТЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля, во вторник, во время большого совещания о состоянии и задачах развития промышленности, которое состоялось во Дворце Независимости, возмутился маркетинговой службой МТЗ (Минского тракторного завода), где работает 100 человек. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
Президент, говоря про кадры, заметил, что на МАЗ (Минский автомобильный завод) некомплект сотрудников составляет 13%. Он добавил, что на Минском моторном заводе наблюдается текучка рабочих специальностей, уточнив, что речь идет про слесарей, монтажников, токарей, электромонтеров, шлифовщиков, фрезеровщиков.
— При этом почти уверен, что административно-управленческий персонал у вас откровенно раздут.
Кроме того, глава государства сказал про ситуацию на МТЗ:
— К примеру, на МТЗ только маркетинговая служба 100 человек. А полугодовой запас на складах девать некуда.
По его словам, возникает вопрос, как именно повысить материальную заинтересованность рабочих на предприятиях и как именно их руководство намерено решать указанную проблему. В этом Лукашенко акцентировал внимание на неиспользованные резервы:
— Не хватает рабочих — может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших — тех же пенсионеров.
Он добавил, что среди пенсионеров есть много активных и желающих работать, добавив:
— Пускай не рванем на 30 тыс. человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство.
Лукашенко подчеркнул, что они с удовольствием придут, будут работать, большую пользу приносить еще и в качестве наставников. Он заметил, что необходимо решить, как именно их заинтересовать, в том числе и материально.