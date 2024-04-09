9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил развивать в России мультибрендовые центры и делать упор на сервисное обслуживание. Об этом он заявил на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказал, что в настоящее время делается ставка на создание в Российской Федерации единых мультибрендовых центров. Создание восьми таких центров утверждено решением правительства. Из них три фактически готовы, а еще пять будут введены до конца 2025 года.



«Это города-миллионники — крупные опорные точки. Дальше губернаторы из городов поменьше просят, что им не надо, допустим, этот большой центр: “Дайте нам поменьше. Просто сервис, ремонт и запчасти”. Поэтому на втором этапе мы сделаем тоже на уровне правительства, сейчас ведем проработку. Мы их (такие центры и места их размещения. — Прим. БЕЛТА) тоже будем знать и обеспечивать полную номенклатуру соответствующих компонентов. Губернаторы это простят. Для них это задача номер один, чтобы дальше продвигать нашу технику», — доложил посол.



«Это нельзя откладывать во второй эшелон. Ни в коем случае. Надо сейчас», — отреагировал на сказанное Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что со стороны российских губернаторов, с которыми он регулярно встречается, есть запрос на такую форму взаимодействия: «Мне говорят: “Дайте команду своим, мы там выделим место, мы это сделаем…” То есть я вижу их интерес. И они готовы навстречу идти».



«Возьмите это на контроль. Потому что продавать без ремонта нашу технику — это дискредитировать себя. Поэтому надо сервис обязательно. Трактор туда поставил — следом сервис, — поручил белорусский лидер. — Надо сейчас — момент. Если мы это отсрочим — в крупных создадим городах, а завтра там в малых, — ничего там не получится. Туда с опережением придут другие».

