Вашингтон
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту ЮАР

Во время краткой беседы глава белорусской дипмиссии затронул с лидером Южной Африки актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график визитов на высшем и высоком уровнях, реализацию в ЮАР сборочного производства белорусских тракторов, а также взаимодействие двух стран на международных площадках, в частности в БРИКС.

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Игорь Белый вручил верительные грамоты Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Во время краткой беседы глава белорусской дипмиссии затронул с лидером Южной Африки актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график визитов на высшем и высоком уровнях, реализацию в ЮАР сборочного производства белорусских тракторов, а также взаимодействие двух стран на международных площадках, в частности в БРИКС.