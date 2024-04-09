Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту ЮАР

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Игорь Белый вручил верительные грамоты Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.



Во время краткой беседы глава белорусской дипмиссии затронул с лидером Южной Африки актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график визитов на высшем и высоком уровнях, реализацию в ЮАР сборочного производства белорусских тракторов, а также взаимодействие двух стран на международных площадках, в частности в БРИКС.