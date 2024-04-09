Премьеры Казахстана и России договорились координировать действия по борьбе с паводками

АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили по телефону совместные меры по преодолению последствий паводков в приграничных районах двух стран.
Об этом говорится в Telegram-канале кабмина РФ.
«Главы правительств уделили особое внимание совместным мерам по преодолению последствий половодья в приграничных районах России и Казахстана. Достигнута договоренность усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера», — говорится в сообщении.
Кроме того, Бектенов и Мишустин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами, поддержали углубление интеграционного взаимодействия РФ и Казахстана в Евразийском экономическом союзе.