Премьеры Казахстана и России договорились координировать действия по борьбе с паводками

«Главы правительств уделили особое внимание совместным мерам по преодолению последствий половодья в приграничных районах России и Казахстана. Достигнута договоренность усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера», — говорится в сообщении.