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Премьеры Казахстана и России договорились координировать действия по борьбе с паводками

Кроме того, Бектенов и Мишустин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили по телефону совместные меры по преодолению последствий паводков в приграничных районах двух стран.

Об этом говорится в Telegram-канале кабмина РФ.

«Главы правительств уделили особое внимание совместным мерам по преодолению последствий половодья в приграничных районах России и Казахстана. Достигнута договоренность усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера», — говорится в сообщении.

Кроме того, Бектенов и Мишустин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами, поддержали углубление интеграционного взаимодействия РФ и Казахстана в Евразийском экономическом союзе.