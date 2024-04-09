Лукашенко: за год-два в Беларуси нужно окончательно урегулировать цены

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Эпопея с урегулированием цен может стать уникальной операцией для рыночной экономики, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии промышленности страны.
Глава государства напомнил, что когда власти серьезно взялись за цены, то Беларуси начали предрекать всевозможные дефициты и падения. Однако, как заметил белорусский лидер, этого не произошло.
«Что обвалилось? Какого товара на прилавке нет? Все есть. Производство не работает — реагируем», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По его словам, нужно еще год-два, чтобы окончательно решить вопрос с ценами в республике.
«Пройдет год-полтора-два, мы это все урегулируем, это же все непросто», — подчеркнул он.
После чего добавил: когда цены урегулируют по всей республике, правительства других государств «будут приезжать и учиться у нас».
«Не знаю уже, чем закончится эпопея с регулированием цен. Но если правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике», — резюмировал президент.
Регулирование цен в Беларуси
В начале октября 2022 года Лукашенко обратил внимание на слишком высокую инфляцию.
После этого в стране на время был введен ценовой мораторий практически на все потребительские товары. Цены можно поднимать только по согласованию с властями.
Постановление № 713, запрещающее поднимать заданную ценовую планку, действует до сих пор, но пережило несколько изменений. Например, из списка регулируемых товаров убирали предметы роскоши и живые цветы.