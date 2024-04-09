Санду обвинила руководство Гагаузии в дестабилизации ситуации в Молдавии

КИШИНЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду обвинила руководство Гагаузской автономии в дестабилизации ситуации в стране. В интервью информационному порталу Nokta она заявила, что руководство автономии связано с молдавским оппозиционером Иланом Шором.
«Часть руководства Гагаузии контролируется группировкой “Шор”. И мы знаем, как они работают вместе с Кремлем, чтобы дестабилизировать нашу страну», — сказала президент Молдавии.
Ранее Санду не хотела встречаться с прежней главой автономии Ириной Влах и президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским, также она игнорирует встречи с молдавскими политиками, которые выступают против курса властей на разрыв с Россией и СНГ.
После победы на выборах в мае прошлого года Гуцул заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, проводимую Кишиневом. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с ней выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.