Санду обвинила руководство Гагаузии в дестабилизации ситуации в Молдавии

После победы на выборах в мае прошлого года Гуцул заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, проводимую Кишиневом. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с ней выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.