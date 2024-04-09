Глава МАГАТЭ Гросси прокомментировал атаку дрона на учебный центр ЗАЭС

Недавняя атака беспилотника по учебному центру Запорожской атомной электростанции свидетельствует о готовности тех, кто за ней стоял, продолжать наносить удары по ЗАЭС, несмотря на последствия. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, достоверно неизвестно, кто именно стоит за этими атаками. Россия обвиняет в ударах по ЗАЭС Украину. Украинская сторона причастность к ним отрицает.