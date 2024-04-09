Глава МАГАТЭ Гросси прокомментировал атаку дрона на учебный центр ЗАЭС

«Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем. Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено», — сказал господин Гросси (цитата по сайту МАГАТЭ). Эксперты МАГАТЭ в последние дни слышали вблизи станции звуки выстрелов и взрывов.
В своем заявлении глава МАГАТЭ отметил резкое ухудшение ситуации на ЗАЭС в последние дни. По словам господина Гросси, он планирует проинформировать Совет Безопасности ООН о ситуации на станции на следующей неделе.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС. Также он призвал Россию покинуть территорию станции.
Запорожская АЭС подвергается регулярным атакам последние несколько дней. 7 апреля при атаке пострадали три сотрудника станции и был поврежден купол одного из энергоблоков. 9 апреля удар пришелся по крыше корпуса учебно-тренировочному центру, где находится тренажер реакторного зала.