В США допустили выделение Украине еще 100 миллиардов долларов

Во время выступления в сенатском комитете по делам вооруженных сил он отметил, что попросил главу Пентагона Ллойда Остина назвать общий размер средств, которые правительство хотело бы направить на помощь Украине. Шмитт добавил, что в запросе Белого дома на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году эти цифры не указаны.