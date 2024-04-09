В Белом доме настаивают, что к теракту в «Крокусе» причастна только ИГ

СК России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран. Следователи установили, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию «Бурисма холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.