В Белом доме настаивают, что к теракту в «Крокусе» причастна только ИГ

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что за терактом в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» стоит исключительно террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ, признана террористической).
Так он прокомментировал факт возбуждения СК РФ уголовного дела в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран.
«Россия знает, что это ИГ совершила теракт в Москве. Мы знаем, что это ИГ совершила теракт в Москве», — сказал Салливан на брифинге, назвав возбужденное СК РФ дело «нонсенсом». Комментируя его, он также утверждал, что «все остальное — лишь шум».
СК России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран. Следователи установили, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию «Бурисма холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.