Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ

«Определенно, эти атаки могут иметь побочный эффект в плане ситуации в глобальной энергетике», — сообщил он на слушаниях в сенате США.
При этом глава американского оборонного ведомства высказался за прекращение Киевом подобных действий.
«Честно говоря, я думаю, Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие сражения», — добавил он.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.