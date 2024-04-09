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Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу ситуации в мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Источник: AP 2023

«Определенно, эти атаки могут иметь побочный эффект в плане ситуации в глобальной энергетике», — сообщил он на слушаниях в сенате США.

При этом глава американского оборонного ведомства высказался за прекращение Киевом подобных действий.

«Честно говоря, я думаю, Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие сражения», — добавил он.

Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.

Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.