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Белый дом подтвердил, что Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу вклада КНР в российский оборонно-промышленный комплекс.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не обнаружила доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь России. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в Белом доме.

«Мы не видели никаких доказательств того, что они (Китай — прим. ТАСС) оказывает прямую военную помощь России. Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс, о чем госсекретарь [Энтони] Блинкен, как мне кажется, весьма убедительно говорил в Европе на прошлой неделе», — отметил советник главы государства.

Его попросили прокомментировать встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. «Я не могу пока комментировать встречу или давать ей характеристику, потому что у меня не было возможности ознакомиться с ее результатами», — подчеркнул Салливан.

Лавров 8—9 апреля посещает Пекин с официальным визитом. Ранее у него состоялись переговоры с главой МИД КНР Ван И. Китай неоднократно отрицал утверждения о поставках вооружений России в связи с СВО.