Белый дом подтвердил, что Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО

«Мы не видели никаких доказательств того, что они (Китай — прим. ТАСС) оказывает прямую военную помощь России. Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс, о чем госсекретарь [Энтони] Блинкен, как мне кажется, весьма убедительно говорил в Европе на прошлой неделе», — отметил советник главы государства.