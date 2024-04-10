Вице-губернатор Дмитрий Маслов напомнил, что Александру Ковалеву пришлось столкнуться с вызовами 90-х годов: «В это сложное время каждый, кто был рядом тогда, понимал, что рядом с ними — человек с большой буквы. Рядом с ними был человек с сильным характером, профессионал, который в самой непростой обстановке оставался верным своим обещаниям, своему делу».
1992 год, когда Александр Ковалев возглавил область, был первым годом «шоковой терапии» для российской экономики. Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин отметил, что Александр Ковалев был «крепким хозяйственником, сильным политиком, настоящим патриотом»: «Он никогда не боялся принимать решения, которые отразились на жизни нашего города. Я думаю, благодаря многим из них мы видим наш город сейчас таким, какой он есть».
Александр Ковалев начинал карьеру в 1964 году как машинист тепловоза на промышленном предприятии Воронежа, затем продолжил ее в качестве мастера, инженера, начальника отдела на воронежских заводах. В 1987 году стал замгендиректора производственного объединения по выпуску тяжелых механических прессов «Воронежтяжмехпресс» (ТМП). С 1988 по 1991 год — гендиректор предприятия.
В бытность главой ТМП Александр Ковалев наладил поставки товаров народного потребления для сотрудников предприятия, рассказал Павел Кабанов, который являлся советником господина Ковалева в 1992—1994 годах. «Время было голодное, холодное, и надеть было нечего. Тяжелые прессы шли в КНР, а оплата за них частично шла товарами народного потребления, которые распределялись среди работников предприятия. Например, китайские пуховики шли на вес золота — их обменивали, продавали. То есть он сразу запомнился сначала делами. Это потом он уже стал депутатом городского совета, председателем горисполкома. Все субботы, воскресенья он проводил там, в кабинете на Плехановской, 10 (здание мэрии Воронежа.— “Ъ”). Очередь к нему тянулась с улицы, петляла по этажам, заходила в его приемную — и он принимал всех, выслушивал. С него и начали называть председателя городского исполнительного комитета мэром», — вспоминает Павел Кабанов.
В августе 1991-го Александр Ковалев был избран председателем исполкома Воронежского горсовета народных депутатов. В 1992-м президент Борис Ельцин своим указом назначил Александра Ковалева главой администрации Воронежской области. Он занимал эту должность до сентября 1996 года. 12 декабря 1993 года был избран в Совфед. В сентябре 1996-го был назначен полпредом президента в Республике Северная Осетия — Алания и в Республике Ингушетия, а в декабре 2000-го он стал мэром Воронежа, набрав 43% голосов избирателей и опередив прежнего мэра Александра Цапина (28% голосов). Осенью 2003 года покинул пост градоначальника по собственному желанию. Этому предшествовало противостояние с тогдашним губернатором Владимиром Кулаковым из-за распределения бюджета — мэр считал, что облцентру выделяется недостаточно средств из консолидированного бюджета области, и даже собирался составить Владимиру Кулакову конкуренцию на губернаторских выборах в 2004 году. На свою отставку в гордуму он не явился.
Вице-спикер Воронежской областной думы Сергей Рудаков подыскал интересное сравнение: «Александр Яковлевич Ковалев — это наш Борис Николаевич Ельцин, по большому счету. Нужны были перемены, никто толком не знал, как их делать. Ломали, как могли. Сломали много, теперь начинаем до кучи как-то собирать. Это был определенный исторический этап. Александр Яковлевич, надо отдать ему должное, был человеком прямым, чувствовал настроения масс. В отличие от бюрократов, которые могли лавировать, приспосабливаться, часто рубил правду-матку. Я думаю, он оставил яркий след».
На гражданской панихиде побывали около сотни человек. Ранее свои соболезнования принесли губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава города Вадим Кстенин. С цветами пришли на прощание сенатор Владимир Лукин и спикер гордумы Владимир Ходырев, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев и председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин.
Пришел и Иван Шабанов, возглавлявший Воронежскую область в 1996—2000 годах. Уже по пути к своему автомобилю он задержался на улице у группы глав районов Воронежской области. По привычке спросил у них, как обстоят дела. Главы по привычке стали отчитываться. Корреспондент «Ъ» спросил Ивана Шабанова о том, каким был Александр Ковалев. «Я работал председателем облсовета народных депутатов, и когда мы встречались с ним один на один, у нас никаких проблем не было. Но его трафаретное окружение и не понимающая, куда она сама идет, Москва заставляли его совершать некоторые поступки. Кто бы осмелился сейчас назвать в какой-нибудь статье Александра Яковлевича “рыночником”? Никто! Потому что он работал в режиме ручного управления экономикой области, он вынужден был этим заниматься. Время такое было», — отметил Иван Шабанов.
Около полудня гроб с телом покойного почетный караул перенес в Покровский собор. Здесь настоятель храма протоирей Сергей Мездор провел чин отпевания, на котором присутствовали только самые близкие.
Друг и соратник Александра Ковалева Борис Артемов, который занимал должность вице-мэра Воронежа с 1990-го по 1996-й и с 2000-го по 2003-й, рассказал, что в последние дни Александр Ковалев очень интересовался всем, что происходит вокруг специальной военной операции на Украине, где он в 1999—2000 годы работал торговым представителем РФ. «Хобби? — переспросил Борис Артемов.— Однозначно футбол! Когда он был мэром, мы принципиально ходили на матчи “Факела” только на восточную трибуну — к народу с левого берега Воронежа. А на “центр” и в ложу для почетных гостей никогда не ходили. И это было демонстративно».
Похоронили Александра Ковалева на Аллее славы Коминтерновского кладбища. Под траурную музыку духового оркестра Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина с политиком попрощались около 50 человек. Почетный караул отсалютовал Александру Ковалеву троекратным залпом из АК-74, прозвучал гимн Российской Федерации.