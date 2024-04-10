«Человек с сильным характером»

Пришел и Иван Шабанов, возглавлявший Воронежскую область в 1996—2000 годах. Уже по пути к своему автомобилю он задержался на улице у группы глав районов Воронежской области. По привычке спросил у них, как обстоят дела. Главы по привычке стали отчитываться. Корреспондент «Ъ» спросил Ивана Шабанова о том, каким был Александр Ковалев. «Я работал председателем облсовета народных депутатов, и когда мы встречались с ним один на один, у нас никаких проблем не было. Но его трафаретное окружение и не понимающая, куда она сама идет, Москва заставляли его совершать некоторые поступки. Кто бы осмелился сейчас назвать в какой-нибудь статье Александра Яковлевича “рыночником”? Никто! Потому что он работал в режиме ручного управления экономикой области, он вынужден был этим заниматься. Время такое было», — отметил Иван Шабанов.