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Антонов: США давно вынашивают планы покончить с российским экспортом энергоресурсов

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты давно вынашивают планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

Источник: Reuters

«Администрация давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. Ввела бесконечное множество санкций. Вот почему нынешние заявления здешних чиновников предсказуемы и идут в русле стратегической линии официального Вашингтона», — заявил Антонов.

Таким образом он ответил на вопрос СМИ касательно заявлений представителей администрации США о том, что Вашингтон стремится лишить Россию возможности осуществлять проекты в сфере производства и экспорта сжиженного природного газа.