Антонов: США давно вынашивают планы покончить с российским экспортом энергоресурсов

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты давно вынашивают планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.