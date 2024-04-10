Антонов: США давно вынашивают планы покончить с российским экспортом энергоресурсов

«Администрация давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. Ввела бесконечное множество санкций. Вот почему нынешние заявления здешних чиновников предсказуемы и идут в русле стратегической линии официального Вашингтона», — заявил Антонов.
Таким образом он ответил на вопрос СМИ касательно заявлений представителей администрации США о том, что Вашингтон стремится лишить Россию возможности осуществлять проекты в сфере производства и экспорта сжиженного природного газа.