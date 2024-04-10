В Южной Корее начался основной день парламентских выборов

СЕУЛ, 10 апреля. /ТАСС/. Основной день голосования на парламентских выборах проходит в Республике Корея. Политические партии борются за 300 мандатов в Национальном собрании (однопалатный парламент) на фоне рекордной явки на предварительном голосовании.
254 парламентских места распределяются по одномандатным округам, 46 мандатов будут отданы в соответствии с результатами голосования по партийным спискам. Срок депутатского мандата составляет 4 года. По всей стране с 06:00 до 18:00 по местному времени (с 00:00 до 12:00 мск) будет открыто 14,2 тыс. избирательных участков.
Правом голоса обладают около 44,2 млн человек, в Южной Корее насчитывается примерно 52 млн жителей. Двухдневное досрочное голосование состоялось
В первый день досрочного голосования избирательные участки посетили президент Юн Сок Ёль, лидеры двух ведущих партий — Ли Чжэ Мён от оппозиционной Демократической партии «Тобуро» и Хан Дон Хун от правящей «Гражданской силы».
Политическая конкуренция в республике
Основная конкуренция разворачивается между ведущей оппозиционной либеральной партией «Тобуро», которая контролирует большинство в парламенте нынешнего созыва, и консервативной партией «Гражданская сила», от которой в 2022 году баллотировался президент. За симпатии избирателей готов побороться перечень менее крупных партий, в том числе Зеленая партия справедливости.
В преддверии выборов и в результате политических расколов появилось несколько малых партий вокруг известных политических деятелей: Партия новых реформ во главе с бывшим лидером «Гражданской силы» Ли Чжун Соком, партия «Новое будущее» во главе с Ли Нак Ёном, который в прошлом занимал посты премьер-министра и лидера «Тобуро».
Свою политическую организацию — партию «Возродим Корею» — сформировал бывший министр юстиции при предыдущем президенте Чо Гук, который покинул пост в результате коррупционного скандала. В то время Генпрокуратуру, которая выдвинула против Чо Гука обвинения, возглавлял Юн Сок Ёль.
Однако в СМИ политическая конкуренция в Республике Корея в последнее время часто описывается как «выбор между большим и меньшим злом». В 2022 году Юн Сок Ёль выиграл у Ли Чжэ Мёна с разницей в 0,73 процентных пункта. Также считается, что результаты нынешних выборов покажут, как южнокорейское население оценивает работу президента. Если оппозиция снова получит большинство, правящий лагерь не сможет свободно вести свою политику.
В 2024 году граждане Республики Корея вынуждены использовать самый длинный в истории страны бюллетень для голосования по партийным спискам. На выборы зарегистрировались 38 партий, длина бюллетеня составляет 51,7 см. При этом в нем нет партий под пунктом 1 и 2. Согласно южнокорейской практике, эти места распределяются в соответствии с числом мест партии в парламенте, но две крупнейшие — «Тобуро» и «Гражданская сила» — выдвинули кандидатов только по одномандатным округам. В партийных списках представлены их «партии-сателлиты» — Демократический союз «Тобуро» и «Гражданское будущее». Южнокорейская электоральная система при пропорциональном распределении мест по партийным спискам отдает приоритет партиям, имеющим меньше мест по одномандатным округам.
Центральная избирательная комиссия запретила гражданам проносить на избирательные участки зеленый лук, поскольку этот жест может быть воспринят как политическая агитация. 18 марта во время посещения продуктового магазина президент Юн Сок Ёль остановился у прилавка с овощами, увидел пучок лука за 875 вон (65 центов). «Я был на многих рынках и сказал бы, что это справедливая цена», — сказал лидер. Впоследствии оказалось, что стоимость была сильно занижена в связи с акцией, а средняя цена составляет около 3 000 — 4 000 вон ($2,2−2,9). Оппозиция использует этот случай для критики правительства и как пример растущей инфляции.
Прогнозы
Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным телекомпанией KBS 5 апреля, около 40% избирателей поддерживают «Тобуро», около 33% — «Гражданскую силу». Результаты опроса, проведенного четырьмя социологическими бюро
Высказываются предположения, что оппозиционный блок во главе с «Тобуро» может получить до двух третей в парламенте. В частности, лидер правящей партии Хан Дон Хун призвал сторонников «Гражданской силы» не допустить того, чтобы Демократическая партия получила 200 мест. Такое большинство даст оппозиции возможность преодолеть право вето президента, которым Юн Сок Ёль пользуется чаще своих предшественников — он заблокировал девять законопроектов. На прошлых выборах в 2020 году партия «Тобуро» получила в общей сложности 180 мест.