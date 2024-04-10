В Южной Корее начался основной день парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия запретила гражданам проносить на избирательные участки зеленый лук, поскольку этот жест может быть воспринят как политическая агитация. 18 марта во время посещения продуктового магазина президент Юн Сок Ёль остановился у прилавка с овощами, увидел пучок лука за 875 вон (65 центов). «Я был на многих рынках и сказал бы, что это справедливая цена», — сказал лидер. Впоследствии оказалось, что стоимость была сильно занижена в связи с акцией, а средняя цена составляет около 3 000 — 4 000 вон ($2,2−2,9). Оппозиция использует этот случай для критики правительства и как пример растущей инфляции.