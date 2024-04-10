Вашингтон
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения, из-за этого странам альянса, по его мнению, нужно с осторожностью относиться к позиции Москвы.

Источник: © РИА Новости

«России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу», — сказал Джоанэ в интервью радиостанции LBC.

Замгенсека НАТО также отметил, что решение о начале переговоров с Россией Украина будет принимать самостоятельно. Он заявил, что у блока есть «моральная и юридическая обязанность поддерживать Украину».

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

НАТО