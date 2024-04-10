Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа

«Я скажу, что считаю его действия ошибкой. Я не согласен с его подходом. Я считаю возмутительным, что эти три или четыре машины [с сотрудниками гуманитарной организации World Central Kitchen], которые не были похожи на конвой [с членами радикального палестинского движения ХАМАС] были атакованы беспилотниками», — приводит перевод высказываний лидера США телеканал CNN, отмечающий, что это самые резкие и критические замечания американского президента в адрес Нетаньяху.