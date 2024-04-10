США продадут Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase III

Уточняется, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой о приобретении товаров и услуг, связанных с обслуживанием данных ЗРК. Госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, счел ситуацию чрезвычайной и поручил разрешить продажу Украине соответствующих товаров и услуг в соответствии с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Таким образом, он отменил требование Конгресса о рассмотрении данной сделки.
Ранее Конгресс США потребовал от Белого дома отчета о потраченных США средствах на помощь Украине. Согласно письму, направленному директору бюджетного управления Белого дома Шаланде Янг, конгрессмены испытывают трудности в получении доступа к официальной информации администрации американского президента Джо Байдена.