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Крупный чиновник правительства Приморья объявлен в международный розыск

Следком во Владивостоке расследует дело о махинациях с землёй на мысе Кунгасный.

Источник: Следственный комитет РФ

В Приморском крае следственные органы предъявили обвинения в мошенничестве жителю столицы края Андрею Яцюку и его сообщникам, в том числе руководителю компании «СЗ Примстрой» Бай Личену, по подозрению в обманном приобретении земельного участка на побережье возле мыса Кунгасный во Владивостоке.

Согласно данным следствия, в декабре 2018 года Яцюк и Личен приобрели участок земли якобы для использования стоящего на участке гаража. Рыночная стоимость земли площадью более 7 тыс. кв.м составляла 36 миллионов рублей, но компаньоны отдали за неё в 20 раз меньшую сумму. Планировалось, что на этом месте будет построен многоквартирный жилой дом.

Предполагается, что земельный участок был продан по цене значительно ниже рыночной из-за незаконных действий должностного лица, а именно директора департамента имущественных отношений Приморского края, который заключил соответствующий договор. В результате площадь проданного участка оказалась в 94 раза больше, чем площадь, занимаемая гаражом.

Сейчас обвиняемые заключены под стражу, и следственные действия продолжаются, включая обыски и изъятие документов, необходимых для расследования. Бывший директор департамента имущественных отношений Приморского края Андрей Железный объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу.

Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Приморскому краю.