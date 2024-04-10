Крупный чиновник правительства Приморья объявлен в международный розыск

Согласно данным следствия, в декабре 2018 года Яцюк и Личен приобрели участок земли якобы для использования стоящего на участке гаража. Рыночная стоимость земли площадью более 7 тыс. кв.м составляла 36 миллионов рублей, но компаньоны отдали за неё в 20 раз меньшую сумму. Планировалось, что на этом месте будет построен многоквартирный жилой дом.