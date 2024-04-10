Крупный чиновник правительства Приморья объявлен в международный розыск

В Приморском крае следственные органы предъявили обвинения в мошенничестве жителю столицы края Андрею Яцюку и его сообщникам, в том числе руководителю компании «СЗ Примстрой» Бай Личену, по подозрению в обманном приобретении земельного участка на побережье возле мыса Кунгасный во Владивостоке.
Согласно данным следствия, в декабре 2018 года Яцюк и Личен приобрели участок земли якобы для использования стоящего на участке гаража. Рыночная стоимость земли площадью более 7 тыс. кв.м составляла 36 миллионов рублей, но компаньоны отдали за неё в 20 раз меньшую сумму. Планировалось, что на этом месте будет построен многоквартирный жилой дом.
Сейчас обвиняемые заключены под стражу, и следственные действия продолжаются, включая обыски и изъятие документов, необходимых для расследования. Бывший директор департамента имущественных отношений Приморского края Андрей Железный объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу.
Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Приморскому краю.