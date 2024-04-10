Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала Гуцул, отвечая на соответствующий вопрос.