Глава Гагаузии заявила о колоссальных убытках из-за политики Кишинева

«Все платежи, которые собирались по НДС, мы должны их выплатить, но работаем над тем, чтобы налоговая тоже рассмотрела все платежи по экономическим агентам, чтобы все было по закону, и все было уплачено так, как говорит закон. Если эти платежи были с 1 ноября по февраль 2024 года, то мы это все будем выплачивать», — сообщила Гуцул.