Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии

«Но от (лица — ред.) большинства граждан Республики Молдова могу сказать, что люди не хотели бы этого. Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом», — сказала Гуцул.