Жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, сообщила глава Гагаузии

По ее словам, в октябре на референдуме жители Молдавии выскажут, хотят ли они вступления страны в Евросоюз.
«Но от (лица — ред.) большинства граждан Республики Молдова могу сказать, что люди не хотели бы этого. Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом», — сказала Гуцул.
Она подчеркнула, что Молдавии не нужны никакие военные блоки, в том числе НАТО. «Мы против этого», — подчеркнула глава Гагаузии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.