Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

«Это в конечном итоге способствует укреплению единства и процветанию всего нашего народа. Идеалы Ислама, месяца Рамазан и праздника Ораза айт гармонично переплетены с нашим культурным наследием и обычаями. Эта преемственность объединяет всех граждан, внося важный вклад в построение справедливого общества. Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие, а в каждом доме будет счастье и благополучие! С праздником Ораза айт!» — добавил Токаев.