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Главным коммунальщиком Воронежа стал экс-глава Грибановского района

Управление ЖКХ в мэрии Воронежа теперь возглавил бывший глава Грибановского района Вячеслав Мамаев.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА

Его первый рабочий день прошел вчера, 9 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Чиновнику 51 год. Он уроженец столицы Черноземья. Здесь же Мамаев окончил архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В 2009 году он получил диплом Московского гуманитарно-экономического института.

Вначале воронежец работал в «Специализированной эксплуатационной службе управления делами Воронежской области». Позже он был назначен на должность замруководителя департамента ЖКХ, где проработал вплоть до 2022-го.

Свои полномочия в качестве главы администрации Грибановского района Мамаев сложил в апреле этого года.

ЖКХ