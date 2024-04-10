Главным коммунальщиком Воронежа стал экс-глава Грибановского района

Его первый рабочий день прошел вчера, 9 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Чиновнику 51 год. Он уроженец столицы Черноземья. Здесь же Мамаев окончил архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В 2009 году он получил диплом Московского гуманитарно-экономического института.
Вначале воронежец работал в «Специализированной эксплуатационной службе управления делами Воронежской области». Позже он был назначен на должность замруководителя департамента ЖКХ, где проработал вплоть до 2022-го.
Свои полномочия в качестве главы администрации Грибановского района Мамаев сложил в апреле этого года.