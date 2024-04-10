Депутаты Волгоградской облдумы отчитались о доходах

Как сообщили в облдуме, эта информация стала темой обсуждения на заседании комиссии регионального парламента по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.
По закону все депутаты обязаны ежегодно отчитываться о своем имуществе и обязательствах, а также предоставлять такую же информацию о доходах супруги (супруга) и детей.
Передавать информацию о доходах и расходах слуги народа обязаны до 1 апреля следующего за отчетным годом.
Обобщенная информация будет находиться в открытом доступе, ее опубликуют на сайте законодательного органа до 20 апреля этого года.