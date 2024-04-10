Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Волгоградской облдумы отчитались о доходах

Народные избранники предоставили сведения о своих доходах за минувший отчетный период.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в облдуме, эта информация стала темой обсуждения на заседании комиссии регионального парламента по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.

По закону все депутаты обязаны ежегодно отчитываться о своем имуществе и обязательствах, а также предоставлять такую же информацию о доходах супруги (супруга) и детей.

Передавать информацию о доходах и расходах слуги народа обязаны до 1 апреля следующего за отчетным годом.

Обобщенная информация будет находиться в открытом доступе, ее опубликуют на сайте законодательного органа до 20 апреля этого года.