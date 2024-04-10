Детский омбудсмен посетила Красноярск

«Этому проекту уделяем серьёзное внимание. В каждом муниципальном образовании создаются такие рабочие места, и мы ежегодно увеличиваем их количество. Программа даёт возможность молодым людям не только заработать, но и найти друзей, получить новые знания и опыт. Очень важна и их профессиональная подготовка. Мы создаём профильные и корпоративные классы, в которых занятия в интересной форме ведут преподаватели вузов и колледжей. Сейчас в Красноярском крае их уже более семисот», — рассказал губернатор края Михаил Котюков.