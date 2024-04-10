Детский омбудсмен посетила Красноярск

«Мы должны выстроить такую систему работы, чтобы дети как можно реже попадали в учреждения и разлучались с родителями. Судьбу 250 детей из домов ребёнка мы берём на личный контроль», — говорит уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен РФ за два дня пребывания в Красноярском крае посетила социальные учреждения, встретилась с жителями региона и представителями некоммерческих организаций.
Детективная история
Мария Львова-Белова приехала в Красноярский край по приглашению губернатора Михаила Котюкова. Глава региона попросил детского правозащитника поделиться наработками и дать профессиональные советы по профилактике социального сиротства. Глядя на красивую стройную женщину, трудно представить, что она мама пятерых родных и пятерых приёмных детей, кроме того, она опекун ещё восьмерых ребятишек. С юности занимается детьми, оставшимися без родителей, поэтому ей хорошо известно, что значит статус социального сироты.
Прилетев в столицу края, из аэропорта первым делом Мария Алексеевна заехала в Краевой центр семьи и детей, где находятся несовершеннолетние, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Здесь же оказывают помощь их родителям.
В центре детскому правозащитнику рассказали настоящую детективную историю, которая произошла с шестилетним мальчиком. Ребёнок бродил без родителей по одному из торговых центров Красноярска, где его увидели и отправили в центр.
«Договорились, что поможем её провести, чтобы быстрее решить судьбу ребёнка. Другой маме посодействуем с ремонтом дома. Трёх её детей забрали из семьи из-за плохих жилищных условий, неисправной печки и системы отопления. Женщина не справлялась с бытом в одиночку. Чтобы ускорить процесс воссоединения семьи, ищем вариант съёмного жилья. К началу ремонтных работ всё готово», — рассказала детский омбудсмен.
А визит детского правозащитника закончился счастливой историей.
«Две мамы приехали забирать из учреждения своих дочек. Ради детей при поддержке специалистов обе смогли изменить жизнь к лучшему. Работники соцслужб продолжают сопровождение этих семей: предстоит решить вопросы с трудоустройством и улучшением жилищных условий. Но уже сейчас семьи вместе: девочки не отходят от мам и по-настоящему счастливы», — написала на своей странице в соцсети Мария Львова-Белова.
Под личный контроль
Перед тем как провести совещание со специалистами органов системы профилактики и обсудить с ними вопросы поддержки семей, находящихся в кризисной ситуации, Мария Алексеевна побывала в доме ребёнка № 3.
«Мальчику понадобится регулярное обследование в федеральных клиниках. Взяла этот случай на контроль. Поможем подобрать ребёнку семью поближе к Москве», — пообещала детский омбудсмен, качая на руках малыша, у которого диагностировано редкое орфанное заболевание.
Мария Львова-Белова убеждена, что в каждом регионе, в том числе и в Красноярском крае, должна быть выстроена такая система работы, чтобы дети как можно реже попадали в учреждения и разлучались с родителями.
Изучив вместе со своими юристами каждую ситуацию, в которой оказался ребёнок, Мария Алексеевна пришла к выводу, что большинство детей, находящихся в доме ребёнка, здоровы, и практически у каждого есть родители. Поэтому крайне важно активизировать работу по возвращению малышей в семью. Для этого нужно помочь мамам и папам решить их проблемы.
«Рекомендовала специалистам органов профилактики активнее работать с ближайшим семейным окружением детей. И если вдруг кровные родители не имеют возможности их воспитывать, искать родственников, которые готовы принять малышей. Для этого существует механизм предварительной опеки», — отметила Мария Львова-Белова.
В одной связке
Красноярский край накопил немало успешных практик, направленных на поддержку многодетных семей, детей и подростков. Старшеклассники летом с удовольствием работают на благоустройстве в трудовых отрядах, которые финансируются за счёт средств регионального бюджета.
В крае создана служба сопровождаемого трудоустройства несовершеннолетних, которая даёт возможность подросткам зарабатывать не только на каникулах, но и в течение всего года.
«Этому проекту уделяем серьёзное внимание. В каждом муниципальном образовании создаются такие рабочие места, и мы ежегодно увеличиваем их количество. Программа даёт возможность молодым людям не только заработать, но и найти друзей, получить новые знания и опыт. Очень важна и их профессиональная подготовка. Мы создаём профильные и корпоративные классы, в которых занятия в интересной форме ведут преподаватели вузов и колледжей. Сейчас в Красноярском крае их уже более семисот», — рассказал губернатор края Михаил Котюков.
Немало усилий в регионе направляется и на развитие практик инклюзивного образования. Губернатор рассказал детскому правозащитнику о семейном центре, который открылся в Октябрьском районе Красноярска 1 ноября прошлого года. Он был создан в рамках нацпроекта «Демография».
«Мы поделились с Марией Львовой-Беловой опытом поддержки разных категорий семей, организации занятости детей, реализации образовательных программ для ребят с особенностями здоровья, создания семейных центров. Но наша общая цель — сделать так, чтобы все дети в Красноярском крае жили в семье», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, в крае создана сеть некоммерческих организаций, которые тоже проводят большую работу, помогая женщинам, пострадавшим от насилия, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, создают клубы приёмных родителей.
Когда в помощи задействованы государственные и общественные организации, работающие в одной связке, достигается максимальный эффект, считает детский правозащитник.
После общения с директорами НКО детский омбудсмен отметила, что в Красноярском крае эта цепочка работает хорошо.
Такая оценка уполномоченного по правам ребёнка РФ очень важна, считает директор НКО «Добрыня-воин» Александр Конищев. «Мария Алексеевна не просто вникала в нашу работу, но и предложила свою помощь в решении различных вопросов, касающихся семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей из многодетных семей. Важно сделать всё, чтобы оступившихся родителей не лишать родительских прав, чтобы как можно меньше детей попадало в центры, интернаты и приюты. Мы озвучили свои предложения и инициативы по улучшению работы со сложными семьями и получили поддержку на таком высоком уровне».
«Сделаем акцент на сокращении количества детей в социальных учреждениях, где сейчас их около 2,5 тыс. Проанализируем, насколько обоснованно они там находятся и все ли меры приняты для их возвращения в семью. Договорились с губернатором о создании в регионе специальной межведомственной комиссии, которая предметно рассмотрит план жизнеустройства каждого. Судьбу 250 самых маленьких детей из домов ребёнка возьмём с командой на личный контроль», — пообещала Мария Львова-Белова.