«Удар по Украине»: Россия получила нового союзника в ЕС

Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов, его соперником был экс-глава МИД страны Иван Корчок. После своей победы он заявлял о необходимости скорейшего перемирия на Украине и начале переговоров. Пеллегрини осенью 2023 года возглавил парламент, он также является председателем партии Hlas («Голос»), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием.