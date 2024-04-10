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«Удар по Украине»: Россия получила нового союзника в ЕС

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии стала серьезным ударом для Украины и ее западных союзников, пишет газета Al Khaleej.

Источник: © РИА Новости

«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии <…> Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар», — говорится в статье.

Как указывает издание, победа Пеллегрини на выборах представляет собой новый сдвиг в Европе. Хотя полномочия президента Словакии ограничены, он ратифицирует международные договоры, назначает высших судей, является главнокомандующим вооруженными силами, а также обладает правом вето и может наложить его на законы, принятые парламентом.

После избрания политик заявил, что сделает все, чтобы его страна всегда находилась «на стороне мира, а не войны», подчеркнув, что не допустит отправки словацких военных на Украину, отмечает издание.

«С избранием Пеллегрини, нового российского союзника, Украина потеряла своего важного сторонника», — говорится в статье.

Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов, его соперником был экс-глава МИД страны Иван Корчок. После своей победы он заявлял о необходимости скорейшего перемирия на Украине и начале переговоров. Пеллегрини осенью 2023 года возглавил парламент, он также является председателем партии Hlas («Голос»), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием.