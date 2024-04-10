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Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Ураза-байрам

Праздник знаменует собой окончание священного месяца Рамадан.

Источник: Нижегородская правда

Дорогие друзья! Всех мусульман сердечно поздравляю с праздником Ураза-байрам!

Этот праздник широко отмечают во всем мире, с ним связано много древних традиций, объединяющих разные поколения. Ураза-байрам дает возможность прикоснуться к истокам религии, еще раз понять смысл и значение слов, идущих из глубины веков. Праздник знаменует собой окончание священного месяца Рамадан, с которым связаны важнейшие духовные практики ислама. Это наполняет Ураза-байрам светлыми чувствами радости и сопричастности.

В этот день хочется поблагодарить всех представителей мусульманской общины Нижегородской области, кто работает на укрепление межконфессионального и межнационального мира. Веками здесь жили и трудились бок о бок представители самых разных народов. Важно помнить об этом, сохранять и изучать наследие прошлого, создавая вместе на этой основе новое.

Всем, кто отмечает Ураза-байрам, желаю здоровья, благополучия и успехов во всем! С праздником!

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