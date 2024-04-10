Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Ураза-байрам

В этот день хочется поблагодарить всех представителей мусульманской общины Нижегородской области, кто работает на укрепление межконфессионального и межнационального мира. Веками здесь жили и трудились бок о бок представители самых разных народов. Важно помнить об этом, сохранять и изучать наследие прошлого, создавая вместе на этой основе новое.