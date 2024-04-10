В Куйтунском районе простились с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

В Куйтунском районе простились с земляком Андреем Гондаренко. Мужчина погиб в зоне СВО. Об этом сообщают в администрации Куйтунского района.
Сибиряк родился 17 мая 1967 года, а погиб 17 марта 2024 года в Авдеевке во время исполнения служебного долга. Во время наступательных действий боец получил ранения, несовместимые с жизнью.
— Искренне выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Андрея Гондаренко. Это тяжелая боль утраты. Куйтунский район скорбит вместе с вами, — говорят в администрации.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что ордена Мужества передали родственникам погибших бойцов из Иркутска.