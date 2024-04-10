Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Куйтунском районе простились с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

Сибиряк погиб в Авдеевке 17 марта 2024 года.

Источник: Администрация Куйтунского района

В Куйтунском районе простились с земляком Андреем Гондаренко. Мужчина погиб в зоне СВО. Об этом сообщают в администрации Куйтунского района.

Сибиряк родился 17 мая 1967 года, а погиб 17 марта 2024 года в Авдеевке во время исполнения служебного долга. Во время наступательных действий боец получил ранения, несовместимые с жизнью.

— Искренне выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Андрея Гондаренко. Это тяжелая боль утраты. Куйтунский район скорбит вместе с вами, — говорят в администрации.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что ордена Мужества передали родственникам погибших бойцов из Иркутска.