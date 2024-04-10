Президент поздравил узбекистанцев с праздником Рамазан хайит

«Безусловно, такая работа будет продолжена. Думаю, мы все хорошо понимаем, что для этого в нынешней чрезвычайно сложной и напряженной обстановке в мире необходимо как зеницу ока беречь царящие на нашей земле мир и спокойствие, еще крепче сплотиться и вывести на новый уровень наши реформы по обеспечению интересов народа», — подчеркнул глава государства.