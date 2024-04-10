Президент поздравил узбекистанцев с праздником Рамазан хайит

«Искренне поздравляю вас, всех мусульман страны, народ Узбекистана, который с чистым сердцем и верой в душе провел священный месяц Рамазан, совершая все обряды и молитвы, как предписано нашей священной религией, и сегодня с большой радостью и волнением встречает Рамазан хайит. Выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания», — заявил глава государства.
Он отметил, что ислам — религия мира, добра и гуманизма. Это подтверждается сказанным в священных книгах: «Истинному мусульманину присуще стремление жить в мире, дружбе и согласии». В нынешнем году в дни священного Рамазана такие ценности еще ярче проявились в нашей жизни.
«В Новом Узбекистане создаются необходимые условия для обеспечения свободы совести и вероисповедания представителей всех наций и конфессий страны, развития их языка, культуры и традиций. Строятся новые мечети, благоустраиваются места поклонения великим мыслителям и богословам, возрождаются национальные и религиозные ценности. Открываются широкие возможности для совершения священного Хаджа и Умры», — сказал президент.
В этом году в связи с Рамазан хайитом в нашей стране три дня объявлены выходными. По словам Мирзиёева, это, несомненно, будет служить еще более содержательному проведению праздника, утверждению в обществе атмосферы доброты и милосердия.
«Безусловно, такая работа будет продолжена. Думаю, мы все хорошо понимаем, что для этого в нынешней чрезвычайно сложной и напряженной обстановке в мире необходимо как зеницу ока беречь царящие на нашей земле мир и спокойствие, еще крепче сплотиться и вывести на новый уровень наши реформы по обеспечению интересов народа», — подчеркнул глава государства.
Президент пожелал здоровья, счастья и благополучия всем семьям в Узбекистане: «Пусть сбудутся все наши добрые надежды! Пусть процветает наша Родина! С праздником Рамазан хайит!».