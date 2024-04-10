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Лукашенко освободил Луцкого от должности замглавы Администрации президента

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указ об увольнении заместителя главы Администрации президента Игоря Луцкого, документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

«В соответствии со статьей 84 конституции Республики Беларусь освободить Луцкого Игоря Владимировича от должности заместителя главы Администрации президента Республики Беларусь», — говорится в указе.

Ранее на эту должность Лукашенко назначил Владимира Перцова, который до этого на протяжении трех лет был министром информации страны.

Что касается самого Луцкого, то он вошел в состав Совета Республики от Брестской области.

Напомним, согласно законодательству, каждый регион и столицу в верхней палате парламента представляют по восемь человек. Отдельно президентом назначаются еще восемь сенаторов. Новые сенаторы автоматически войдут в состав Всебелорусского народного собрания (ВНС) — нового конституционного органа.

Лукашенко Александр