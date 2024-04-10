Лукашенко освободил Луцкого от должности замглавы Администрации президента

Напомним, согласно законодательству, каждый регион и столицу в верхней палате парламента представляют по восемь человек. Отдельно президентом назначаются еще восемь сенаторов. Новые сенаторы автоматически войдут в состав Всебелорусского народного собрания (ВНС) — нового конституционного органа.