Лукашенко освободил Луцкого от должности замглавы Администрации президента

«В соответствии со статьей 84 конституции Республики Беларусь освободить Луцкого Игоря Владимировича от должности заместителя главы Администрации президента Республики Беларусь», — говорится в указе.
Ранее на эту должность Лукашенко назначил Владимира Перцова, который до этого на протяжении трех лет был министром информации страны.
Что касается самого Луцкого, то он вошел в состав Совета Республики от Брестской области.
Напомним, согласно законодательству, каждый регион и столицу в верхней палате парламента представляют по восемь человек. Отдельно президентом назначаются еще восемь сенаторов. Новые сенаторы автоматически войдут в состав Всебелорусского народного собрания (ВНС) — нового конституционного органа.