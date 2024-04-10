Гуцул назвала дело против нее в Молдавии политическим преследованием

Ранее она сообщала, что ей предъявлено обвинение по уголовному делу, заведенному в отношении запрещенной в Молдавии партии «Шор», от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона. Гуцул считает, что дело в отношении нее сфальсифицировали власти страны.
«Однозначно, это политическое преследование. На прошлой неделе я была в антикоррупционной прокуратуре, где мне предъявили обвинение. Эти обвинения, мы понимаем, были предъявлены после того, как я встретилась в марте с (президентом России) Владимиром Владимировичем Путиным», — сказала Гуцул.
Она отметила, что давление со стороны Кишинева было и раньше, когда она только выиграла на выборах главы Гагаузии.
«После встречи с Владимиром Владимировичем, после встречи с (спикером Совфеда) Валентиной Ивановной Матвиенко, они перешли на более незаконные действия, потому что на сегодняшний день обвинение, которое мне предъявили, — незаконное. И я уверена, что я свою невиновность докажу в суде, когда это дело передадут в суд», — сказала Гуцул.
Глава Гагаузии рассказала, что центральным властям в Кишиневе не нравится то, что она победила на выборах от одной из крупнейших оппозиционных партий Молдавии.
«После того, как прошли выборы, было предпринято очень много мер для того, чтобы было давление и на меня, и на мою семью, и на спикера Народного собрания. То есть на тех, кто неугоден действующей власти, они, как говорят в простом народе, точат зуб», — заявила Гуцул.
Она рассказала о расхожем мнении, которое сложилась в ее команде. «Знаете, мы в своей команде уже шутим насчет того, что у и партии “Действие и солидарность” и у (президента Молдавии) Майи Санду где-то там законсервированы уголовные дела. И когда им что-то не нравится, они открывают и возбуждают уголовные дела на того человека, который им не мил», — отметила Гуцул.
Глава Гагаузии заявила, что не боится преследования. «У меня есть четкая цель. Эта цель — сделать так, чтобы жители Гагаузии жили по-другому. И я хочу, чтобы каждый житель, который отдал свой голос за меня или даже не проголосовал за меня, гордился своим выбором, чтобы он гордился тем краем, где он живет», — сказала она.