Гуцул назвала дело против нее в Молдавии политическим преследованием

Она рассказала о расхожем мнении, которое сложилась в ее команде. «Знаете, мы в своей команде уже шутим насчет того, что у и партии “Действие и солидарность” и у (президента Молдавии) Майи Санду где-то там законсервированы уголовные дела. И когда им что-то не нравится, они открывают и возбуждают уголовные дела на того человека, который им не мил», — отметила Гуцул.