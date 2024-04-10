Аппарат Высшего Судебного Совета планируют увеличить вдвое в Казахстане

В связи с этим разработчики предлагают внести изменение в указ президента от 22 января 1999 года «О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан» с целью расширения структуры аппарата и увеличения его штатной численности с 25 до 50 человек.