Аппарат Высшего Судебного Совета планируют увеличить вдвое в Казахстане

Аппарат Высшего Судебного Совета РК (ВСС) планируют увеличить с 25 до 50 сотрудников.
В обосновании к проекту сказано, что данная поправка вносится в реализацию поручений президента и премьер-министра РК об увеличении штатной численности Аппарата ВСС и повышения статуса его руководителей и сотрудников.
Разработчики утверждают, что последнее увеличение штатной численности Аппарата с 13 до 25 единиц было в 2019 году после передачи от Верховного суда в ведение Совета функций Судебного жюри и комиссии по кадровому резерву судей.
Однако с тех пор у ВСС добавилось значительное количество новых функций. В частности, это:
- подготовка и обучение кандидатов в судьи;
- повышение квалификации действующих судей;
- продление предельного возраста судьи;
- приостановление полномочий судей;
- прекращение полномочий судей;
- внеконкурсное назначение судей;
- вопросы отставки судей.
Кроме того, в скором будущем будет внедрен новый механизм проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, где было допущено грубое нарушение законности. В связи с этим ожидается повышение нагрузки на Судебное жюри на 400%.
В связи с этим разработчики предлагают внести изменение в указ президента от 22 января 1999 года «О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан» с целью расширения структуры аппарата и увеличения его штатной численности с 25 до 50 человек.
Кроме того, изменится процедура назначения руководителя аппарата ВСС и его заместителя.
Так, руководитель аппарата ВСС должен быть политическим служащим, назначаемым президентом по представлению председателя ВСС, а его заместитель — административным государственным служащим корпуса «А», назначаемым председателем ВСС по представлению руководителя Аппарата ВСС. Данная поправка в случае ее принятия будет введена в действие с 1 июля 2024 года.
В указе президента от 23 декабря 2015 года «О мерах по совершенствованию деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан» предлагается уточнить, что руководитель Аппарата может иметь заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Совета по представлению руководителя Аппарата.
Помимо этого, соответствующие изменения будут внесены в Реестр должностей политических и административных государственных служащих.
Так, к политическим государственным должностям отнесут должность Секретаря Высшего Судебного Совета РК — руководителя Аппарата. В настоящее время должность относится к административным государственным должностям.
В свою очередь к административным государственным должностям корпуса «Б» категории В-3 добавятся:
- помощник, советник председателя Высшего Судебного Совета РК
- заведующий сектором Аппарата Высшего судебного совета РК
Кроме того, секретарь Высшего Судебного Совета РК — руководитель Аппарата будет включен в Перечень уполномоченных лиц, осуществляющих оценку деятельности политических государственных служащих.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 апреля 2024 года.