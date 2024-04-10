Глава Гагаузии: регион обратится к России в случае ввода войск Молдавии

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала Гуцул в интервью «РИА Новости». Она пообещала, что автономия «предпримет какие-то меры».
По ее словам, молдавские власти делают все, чтобы в стране складывалась «тревожная атмосфера», но предпосылок к нападению России на Молдавию Евгения Гуцул не видит. «Президент Республики Молдова в международных поездках обсуждает какие-то военные конфликты, что Россия хочет напасть на Молдову, хотя мы таких предпосылок не видим», — заверила она.
Как утверждает Гуцул, Гагаузская автономия и ее партнеры несут колоссальные убытки от развязанной Молдавией против региона «экономической войны». Сумму убытков она не привела. Политик также утверждает, что жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС. «Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом», — сказала Евгения Гуцул.
Кроме того, она рассказала, что власти автономии работают над тем, чтобы закупать газ у «Газпрома». Гуцул рассчитывает, что первые результаты этого процесса будут уже скоро. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы напрямую закупать газ у “Газпрома” без разных офшорных компаний, у которых власти Кишинева сейчас закупают газ и от которых сейчас нам до потребителя достается в пять-шесть раз дороже», — уточнила она.
Евгения Гуцул возглавила Гагаузию в мае 2023 года. Она баллотировалась от молдавской оппозиционной партии «Шор», которую в том же году признали неконституционной и распустили. Политик неоднократно говорила о необходимости укрепления отношений с РФ.
В марте Гуцул сказала, что автономия не рассматривает возможность выхода из состава Молдавии. Однако она пообещала, что регион отделится от Молдавии в случае объединения ее с Румынией. Так глава Гагаузии отреагировала на недавнее заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который поддержал объединение с Молдавией. 4 апреля он сказал, что «по-прежнему верит в объединение Молдавии и Румынии», в том числе за счет вступления республики в Евросоюз.