Глава Гагаузии: регион обратится к России в случае ввода войск Молдавии

Кроме того, она рассказала, что власти автономии работают над тем, чтобы закупать газ у «Газпрома». Гуцул рассчитывает, что первые результаты этого процесса будут уже скоро. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы напрямую закупать газ у “Газпрома” без разных офшорных компаний, у которых власти Кишинева сейчас закупают газ и от которых сейчас нам до потребителя достается в пять-шесть раз дороже», — уточнила она.