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Глава Гагаузии: регион обратится к России в случае ввода войск Молдавии

Если Молдавия в ответ на объявление независимости Гагаузской автономии введет туда войска, то регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она выразила надежду, что этого не случится. По ее словам, молдаване не хотят вступления в Евросоюз (ЕС).

Источник: РИА "Новости"

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала Гуцул в интервью «РИА Новости». Она пообещала, что автономия «предпримет какие-то меры».

По ее словам, молдавские власти делают все, чтобы в стране складывалась «тревожная атмосфера», но предпосылок к нападению России на Молдавию Евгения Гуцул не видит. «Президент Республики Молдова в международных поездках обсуждает какие-то военные конфликты, что Россия хочет напасть на Молдову, хотя мы таких предпосылок не видим», — заверила она.

Как утверждает Гуцул, Гагаузская автономия и ее партнеры несут колоссальные убытки от развязанной Молдавией против региона «экономической войны». Сумму убытков она не привела. Политик также утверждает, что жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС. «Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом», — сказала Евгения Гуцул.

Кроме того, она рассказала, что власти автономии работают над тем, чтобы закупать газ у «Газпрома». Гуцул рассчитывает, что первые результаты этого процесса будут уже скоро. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы напрямую закупать газ у “Газпрома” без разных офшорных компаний, у которых власти Кишинева сейчас закупают газ и от которых сейчас нам до потребителя достается в пять-шесть раз дороже», — уточнила она.

Евгения Гуцул возглавила Гагаузию в мае 2023 года. Она баллотировалась от молдавской оппозиционной партии «Шор», которую в том же году признали неконституционной и распустили. Политик неоднократно говорила о необходимости укрепления отношений с РФ.

В марте Гуцул сказала, что автономия не рассматривает возможность выхода из состава Молдавии. Однако она пообещала, что регион отделится от Молдавии в случае объединения ее с Румынией. Так глава Гагаузии отреагировала на недавнее заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который поддержал объединение с Молдавией. 4 апреля он сказал, что «по-прежнему верит в объединение Молдавии и Румынии», в том числе за счет вступления республики в Евросоюз.