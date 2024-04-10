Сарань вывели из категории моногородов Казахстана

«В Карагандинской области четыре моногорода — это Темиртау, Балхаш, Шахтинск, Абай. Они обеспечивают 57% всей обрабатывающей промышленности области и вложение инвестиций порядка 22% от общего объема. Численность жителей — 312 тыс. человек, или 28% от населения области. Посредством проведенной масштабной работы по диверсификации экономики город Сарань, где в 2021 году была запущена и успешно функционирует индустриальная зона Saran и реализован ряд крупных якорных проектов, выведен из категории моногородов приказом министерства экономики», — сказала руководитель управления экономики Татьяна Аблаева.