Сарань вывели из категории моногородов Казахстана

«В Карагандинской области четыре моногорода — это Темиртау, Балхаш, Шахтинск, Абай. Они обеспечивают 57% всей обрабатывающей промышленности области и вложение инвестиций порядка 22% от общего объема. Численность жителей — 312 тыс. человек, или 28% от населения области. Посредством проведенной масштабной работы по диверсификации экономики город Сарань, где в 2021 году была запущена и успешно функционирует индустриальная зона Saran и реализован ряд крупных якорных проектов, выведен из категории моногородов приказом министерства экономики», — сказала руководитель управления экономики Татьяна Аблаева.
Она отметила, что с 2022 года реализуется Дорожная карта по развитию моногородов.
«Ведется работа по улучшению инфраструктуры. В 2023 году было реализовано 56 проектов. В Балхаше продолжается реконструкция водопроводных и тепловых сетей. Тепловые сети модернизируются в Темиртау, в Шахтинске меняют водопроводные сети. Одна из главных задач — диверсификация экономики, локализация МСБ вокруг градообразующих компаний, привлечение новых инвесторов. В моногородах планируют создавать малые промышленные зоны, используя для этого пустующие помещения», — говорится в сообщении.
В свою очередь, заверили в облакимате, местные власти подведут туда недостающую инфраструктуру.