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Под Симферополем хотят создать парк «Россия — моя история»

В Крыму начнут проектировать парк «Россия — моя история» в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории «Россия — моя история». Об этом сообщил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что республике нужен свой региональный исторический парк «Россия — моя история». По его словам, подобные объекты — самые востребованные учебники по истории для детей и молодежи.

Бобков отметил, что у Крыма уже есть идея о создании единого музейного комплекса. Замглавы регионального парламента подчеркнул, что эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

— Она реализовалась в конкретное поручение и связана со строительством именно музея региональной истории в Симферополе, точнее в Симферопольском районе, — цитирует Бобкова агентство РИА Новости Крым.

По его словам, место для объекта уже выбрали. Ожидается, что проектирование начнется в 2024 году.

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