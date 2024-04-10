Под Симферополем хотят создать парк «Россия — моя история»

В Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории «Россия — моя история». Об этом сообщил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков.
Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что республике нужен свой региональный исторический парк «Россия — моя история». По его словам, подобные объекты — самые востребованные учебники по истории для детей и молодежи.
Бобков отметил, что у Крыма уже есть идея о создании единого музейного комплекса. Замглавы регионального парламента подчеркнул, что эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
— Она реализовалась в конкретное поручение и связана со строительством именно музея региональной истории в Симферополе, точнее в Симферопольском районе, — цитирует Бобкова агентство РИА Новости Крым.
По его словам, место для объекта уже выбрали. Ожидается, что проектирование начнется в 2024 году.